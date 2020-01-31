https://static.news.ru/photo/58142a94-4409-11ea-a5b6-fa163e074e61_660.jpg Тамара Экклстоун Фото: Dave Bedrosian/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Великобритании полиция задержала двух мужчин, которые могут быть причастны к ограблению дома дочери экс-глава «Формулы-1» Берни Экклстоуна. В декабре 2019 года неизвестные вынесли из особняка Тамары Экклстоун драгоценности стоимостью 50 млн фунтов стерлингов.

Как сообщается в пресс-релизе на сайте лондонской полиции, вечером 30 января 29-летний мужчина был арестован в аэропорту Хитроу по подозрению в сговоре с целью совершения кражи со взломом и отмывания денег. Спустя три часа второй подозреваемый, 31-летний мужчина, был задержан по одному из адресов в восточной части Лондона.

Two men have been arrested after a a 50 million jewellery heist at the home of F1 heiress Tamara Ecclestone. https://t.co/kCxUFZLiYs — LBC News (@LBCNews) January 31, 2020

Как писал NEWS.ru, добычей неизвестных, пробравшихся в дом через сад и взломавших сейфы, стали драгоценные кольца, серьги и свадебный подарок Тамары — браслет от Cartier стоимостью 80 тысяч фунтов. Общая стоимость украденного составляет 50 млн фунтов стерлингов. Сам миллиардер Берни Экклстоун назвал случившееся инсайдерской работой. Бывший глава чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» считает, что к ограблению дома его дочери Тамары причастен «кто-то из своих».