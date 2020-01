Как сообщается в пресс-релизе на сайте лондонской полиции, вечером 30 января 29-летний мужчина был арестован в аэропорту Хитроу по подозрению в сговоре с целью совершения кражи со взломом и отмывания денег. Спустя три часа второй подозреваемый, 31-летний мужчина, был задержан по одному из адресов в восточной части Лондона.

Two men have been arrested after a a 50 million jewellery heist at the home of F1 heiress Tamara Ecclestone. https://t.co/kCxUFZLiYs