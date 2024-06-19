Дети застряли на аттракционе в киевском ТЦ после отключения света Дети застряли на аттракционе в киевском ТЦ «Блокбастер» из-за отключения света

Дети застряли на аттракционе в киевском торговом центре «Блокбастер», сообщает издание «Страна». Причиной случившегося стало отключение света. На опубликованных в местных пабликах видео слышен детский крик. Взрослые при этом стоят в кадре в темноте.

В воскресенье, 16 июня, в городском парке Нальчика аттракцион с людьми остановился на большой высоте. По данным МЧС, специалисты вернули на землю 13 человек, никто из них не пострадал.

В тот же день колесо обозрения с людьми остановилось в Нефтекамске Республики Башкортостан из-за попадания молнии на территорию Кармановской ГРЭС. По данным МЧС России, в двух кабинках колеса находились шесть человек, трое из них — дети.

В мае ребенок пострадал в игровой зоне в торговом центре на шоссе Энтузиастов в Москве. По предварительным данным, на ребенка упал элемент конструкции аттракциона. Лефортовская прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

Также спасатели в Центральном парке Тулы сняли с неисправной карусели 16 человек. Среди них были дети. Предварительно, причиной неполадок стала техническая неисправность. Пострадавших в результате случившегося не было.