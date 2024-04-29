В центральном парке Тулы зависла цепочная карусель с людьми МЧС: в Туле спасатели сняли с зависшей карусели 16 человек, никто не пострадал

Фото: МЧС Тульской области

Спасатели в центральном парке Тулы сняли с неисправной карусели 16 человек, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. По данным ведомства, среди них были дети. Предварительно, причиной неполадок стала техническая неисправность. Пострадавших в результате случившегося не было.

Специалисты МЧС России и сотрудники городской службы спасения сняли с развлекательного аттракциона 16 человек, — говорится в публикации МЧС.

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