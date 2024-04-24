Электровелосипед уничтожил балкон москвичей В Москве на балконе жилого дома горел электровелосипед

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Электровелосипед стал причиной пожара на северо-востоке Москвы, передает пресс-служба столичного МЧС. Огнем был уничтожен балкон квартиры, а для тушения пожара были привлечены 18 пожарных и пять единиц техники. Из квартиры эвакуировали троих человек. Судя по фото с места происшествия, балкон выгорел полностью.

На северо-востоке Москвы произошло возгорание на балконе. Из горящего квартиры огнеборцы МЧС России по маршевой лестнице спасли 3-х человек. Пожар было оперативно ликвидировано на площади 4м², — сообщили в МЧС.

В ведомстве напомнили, что электровелосипеды и электросамокаты, сотовые телефоны и пауэрбанки работают от литий-ионных аккумуляторных батарей. Их возможно потушить только при полном погружении в воду. Трещины и деформация на аккумуляторах могут привести к возгоранию батареи.

В марте запущенный после зимней консервации электросамокат взорвался в квартире на севере Москвы. Произошло это через несколько минут после того, как владелец поставил его на зарядку. Однокомнатная квартира в Отрадном выгорела практически полностью. Сам мужчина успел выбежать и вызвать пожарных.