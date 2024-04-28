В Магадане в руках у ребенка заискрился и вспыхнул телефон В Магадане телефон загорелся в руках ребенка из реабилитационного центра

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В Магадане телефон загорелся в руках одного из воспитанников социально-реабилитационного центра, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Никто в результате ЧП не пострадал. Вспыхнувший телефон повредил только линолеум, на который упал из рук ребенка.

Возгорание произошло в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. В руках у одного из воспитанников задымился и заискрил телефон. Устройство самовоспламенилось, сработала пожарная сигнализация. Возгорание оперативно потушили с помощью огнетушителя, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, за пару дней до происшествия у гаджета наблюдались признаки неисправности. Именно она могла привести к возгоранию.

Ранее на северо-востоке Москвы на балконе одной из квартир загорелся электровелосипед. У него вспыхнула литий-ионная аккумуляторная батарея. К тушению пожара были привлечены 18 пожарных и пять единиц техники. Из квартиры эвакуировали троих человек. Балкон выгорел полностью.

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