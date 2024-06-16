В Нальчике аттракцион с людьми остановился на большой высоте

Фото: МЧС России

В городском парке Нальчика аттракцион с людьми остановился на большой высоте, сообщили в пресс-службе МЧС России. По данным спасательного ведомства, специалисты вернули на землю 13 человек, никто из них не пострадал.

В Кабардино-Балкарии сотрудники МЧС России эвакуировали людей с аттракциона. В городском парке Нальчика качели остановились по техническим причинам. Специалисты МЧС России спасли 13 человек. Никто не пострадал, — говорится в сообщении.

Кроме того, в воскресенье, 16 июня, колесо обозрения с людьми остановилось в Нефтекамске Республики Башкортостан из-за попадания молнии на территорию Кармановской ГРЭС. По данным МЧС России, в двух кабинках колеса находились шесть человек, трое из них — дети.

До этого в Шелехове две девочки упали с качелей в результате оборвавшейся цепи. Уточняется, что качели были установлены в городском парке. Инцидент произошел вечером 12 июня. Девочек заметили на скамейке рядом с оборвавшейся конструкцией, к ним подъехала скорая помощь.

В мае в Ейске трое детей получили травмы на аттракционе в парке Поддубного. Как стало известно каналу, на очередном сеансе катания у аттракциона «Лавица» внезапно отказали удерживающие устройства на сиденьях, в результате чего две девочки и мальчик едва не вылетели с карусели, дети получили ушибы.