Удар молнии остановил колесо обозрения с детьми в Башкирии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Колесо обозрения с людьми остановилось в Нефтекамске Республики Башкортостан из-за попадания молнии на территорию Кармановской ГРЭС, сообщили в пресс-службе МЧС России. В двух кабинках колеса находятся шесть человек, трое из них — дети.

Пожарные МЧС России по автолестнице передали им воду и оказали психологическую помощь. Специалисты подключают автономный источник питания для запуска аттракциона, — говорится в сообщении.

Ранее во Владимирской области ударом молнии убило подростка, еще четверых госпитализировали, двоих из них после проведенного обследования отпустили домой. По данным властей, ЧП произошло во вторник, 11 июня.

До этого подросток скончался в результате удара молнии в Оханском округе Пермского края. По словам пресс-секретаря администрации Нытвенского округа Натальи Быстровой, в момент трагедии 14-летний мальчик рыбачил вместе с отцом на реке Каме. Сотрудники Следственного комитета России проводят проверку по факту случившегося.

2 июня в чешском городе Либереце 15 человек получили травмы в результате удара молнии о землю. В числе пострадавших пятеро детей. Некоторым из них понадобилась реанимация.