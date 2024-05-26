Аттракцион рухнул на ребенка в ТЦ Москвы

Фото: t.me/moscowproc*

Мальчик 2019 года рождения пострадал в игровой зоне в торговом центре на шоссе Энтузиастов в Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. По предварительным данным, на ребенка упал элемент конструкции аттракциона.

Лефортовская прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

Ранее два человека столкнулись на аттракционе «Зиплайн» в Дагестане, при этом девушка получила тяжелые травмы. В отношении предпринимателя, который отвечал за безопасность клиентки, возбудили уголовное дело.

Также спасатели в Центральном парке Тулы сняли с неисправной карусели 16 человек. Среди них были дети. Предварительно, причиной неполадок стала техническая неисправность. Пострадавших в результате случившегося не было.

До этого в Гостехнадзоре сообщили, что аттракционы с подъемом на высоту больше 8 м считаются опасными. По словам специалистов, все аттракционы делятся на группы потенциального биомеханического риска. К группе среднего риска относят аттракционы, которые перемещаются со скоростью 10–20 м/с или поднимаются на 2–8 м, например большие цепочные карусели и горки. Все остальное — детские батуты, карусели и лабиринты — попадает в категорию третьей степени риска.