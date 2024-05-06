В Гостехнадзоре перечислили самые опасные аттракционы Гостехнадзор: аттракцион с подъемом на высоту больше 8 м считается опасным

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Аттракционы с подъемом на высоту больше 8 м считаются опасными, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на Гостехнадзор. По словам специалистов, все аттракционы делятся на группы потенциального биомеханического риска.

Специалисты объяснили, что к высокой группе такого риска относятся аттракционы, где механизмы движутся со скоростью более 20 м/с или поднимаются на высоту больше 8 м. Например, американские горки или колесо обозрения. К группе среднего риска относят аттракционы, которые перемещаются со скоростью 10–20 м/с или поднимаются на 2–8 м, например, большие цепочные карусели и горки. Все остальное — детские батуты, карусели и лабиринты — попадает в категорию третьей степени риска.

При посещении парка развлечений рекомендуется обращать внимание на то, есть ли у аттракционов специальный государственный знак регистрации. Он означает, что инспекторы Гостехнадзора проверили оценку технического состояния и безопасности аттракциона. На каждом таком знаке указаны код региона, номер аттракциона и QR-код.

Следует оценить и крепления, поскольку аттракцион не должен держаться на деревьях, фонарях и других ограждениях. Кроме того, у него должно быть свое ограждение, которое не допускает людей к опасным местам и подвижным механизмам. Если есть нарушения, необходимо обратиться в территориальный орган Гостехнадзора.

Ранее в Ейске трое детей получили травмы на аттракционе в парке Поддубного. На очередном сеансе катания у аттракциона «Лавица» внезапно отказали удерживающие устройства на сиденьях, в результате чего две девочки и мальчик едва не вылетели с карусели, дети получили ушибы.