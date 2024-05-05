В Ейске трое детей получили травмы на аттракционе в парке Поддубного

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ейске трое детей получили травмы на аттракционе в парке Поддубного, передает Telegram-канал «112». По его данным, у одной из каруселей отказали удерживающие устройства.

На очередном сеансе катания у аттракциона «Лавица» внезапно отказали удерживающие устройства на сидениях, в результате чего две девочки и мальчик едва не вылетели с карусели, дети получили ушибы. Медики осмотрели их, чтобы исключить более серьезные травмы. Прокуратура начала проверку инцидента.

Ранее в Заксобрании Санкт-Петербурга выступили с инициативой о создании федерального органа по контролю за работой аттракционов. Авторы законопроекта предлагают создать единые для всей страны правила эксплуатации каруселей и требования к их безопасности. Как рассказал глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко, необходимо также расширить перечень оснований для внеплановых проверок владельцев аттракционов.

По его словам, в стране сегодня нет федерального закона о правилах эксплуатации, контроля и государственной регистрации аттракционов. Регионы решают эти вопросы самостоятельно, в результате в некоторых субъектах карусели оказались в юрисдикции органов, которые занимаются вопросами эксплуатации самоходных машин и других видов техники.