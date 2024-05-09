В Дагестане девушка пострадала на зиплайне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два человека столкнулись на аттракционе «Зиплайн» в Дагестане, при этом девушка получила тяжелые травмы, сообщили в следственном управлении СК РФ по республике. В отношении предпринимателя, который отвечал за безопасность клиентки, возбудили уголовное дело.

По версии следствия, 8 мая 2024 года подозреваемый, не дождавшись отцепления с аттракциона 23-летней девушки, запустил по канату следующего человека, в результате чего произошло столкновение, в ходе которого девушка получила повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью, — говорится в сообщении.

Ранее в Ейске трое детей получили травмы на аттракционе в парке Поддубного. На очередном сеансе катания у аттракциона «Лавица» внезапно отказали удерживающие устройства на сиденьях, в результате чего две девочки и мальчик едва не вылетели с карусели, дети получили ушибы.

Ранее в Заксобрании Санкт-Петербурга выступили с инициативой о создании федерального органа по контролю за работой аттракционов. Авторы законопроекта предлагают создать единые для всей страны правила эксплуатации каруселей и требования к их безопасности. Как рассказал глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко, необходимо также расширить перечень оснований для внеплановых проверок владельцев аттракционов.