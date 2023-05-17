Десятки россиян остались без «золотых паспортов» Мальты и Кипра SchengenVisaInfo: Мальта и Кипр отозвали «золотые паспорта» у десятков россиян

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Десятки россиян и белорусов лишились «золотых паспортов» Мальты и Кипра, сообщает портал SchengenVisaInfo. Такое решение было принято после того, как россияне попали в санкционные списки Европейского союза.

Власти Кипра лишили гражданства девятерых инвесторов из России, а также в общей сложности 34 члена их семей, которым достались эти паспорта в рамках схемы «Гражданство за инвестиции». Власти Мальты аннулировали паспорта двух человек.

Депутат Европарламента от Свободной демократической партии ФРГ Мортис Корнер приветствовал это решение, заявив, что те, кто извлекает выгоду из нынешнего курса России, должны ощутить на себе последствия.

Русские и белорусы, попавшие в санкционный список ЕС, не заслуживают гражданства ЕС, — сказал европейский чиновник.

Схема «Золотой паспорт», действующая во многих европейских странах, дает возможность лицам, не являющимся гражданами ЕС, получить гражданство, если они вносят финансовый вклад в развитие и финансовое благополучие государства.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на совместной пресc-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявила, что 11-й пакет санкций ЕС против России сконцентрируется на противодейcтвии обходу действующих ограничений. По ее словам, введение предыдущих пакетов сильно пошатнуло экономическое положение РФ.