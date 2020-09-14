Депутата бундестага возмутили действия властей ФРГ в ситуации с Навальным

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Депутат бундестага Армин Паулу Хампел посоветовал правительству страны сотрудничать с РФ по делу российского оппозиционера Алексея Навального, а не использовать эту ситуацию в своих целях.

Хампел указал, что немецкая сторона делится информацией по делу Навального с Организацией по запрещению химического оружия, в то время как запрос России остаётся без ответа.

Если немецкое правительство действительно заинтересовано в расследовании, я спрашиваю вас: почему оно сообщает подробную информацию ОЗХО, почему мы не посылаем её по запросу русским, которые уже много дней этого ждут? — цитирует его RT.

Также депутат напомнил коллегам, что они обошли вниманием ситуацию с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, которое произошло в посольстве страны в Турции в 2018 году. Хампел упрекнул присутствующих в том, что они продолжают сотрудничать с Саудовской Аравией, проигнорировав случившееся.

Ваш друг Обама (экс-президент США Барак Обама. — NEWS.ru) в своё пребывание у власти отдал приказ казнить 400 человек, в то время как Трамп (действующий президент США Дональд Трамп. — NEWS.ru), между прочим, — только одного, — добавил Хампел.

Парламентарий отметил, что хотел бы задать федерального правительству ещё один вопрос, связанный со сложившейся вокруг госпитализации Алексея Навального ситуацией.

Насколько тупыми вы вообще считаете русских? Зачем они позволили ему вылететь в Германию, вместо того чтобы припрятать его где-нибудь в лесу в России? — возмутился Хампел.

Алексею Навальному стало плохо на борту самолёта, выполнявшего 20 сентября 2020 года рейс из Томска в Москву. Самолёт экстренно сел в Омске и оппозиционера госпитализировали в местную больницу, где ему диагностировали кому. Позже оппозиционера доставили в немецкую клинику Charité. Российские медики ядов в организме Навального не обнаружили, немецкий врачи считают, что он был отравлен веществом из группы под условным названием «Новичок». К настоящему моменту состояние Навального улучшилось, он вышел из комы и может разговаривать.

Как писал NEWS.ru ранее, представитель немецкого правительства Штефен Зайберт не стал отвечать на вопрос корреспондента о спутнице Алексея Навального Марии Певчих. Ранее она не дала показания по инциденту с блогером.