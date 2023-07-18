«Погибайте, но денюжки врозь»: сенатор о решении Польши по зерну из Украины Сенатор Цеков: Польша показала суть европейкой политики, закрыв рынок для зерна из Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение Варшавы о закрытии польского рынка для украинского зерна отображает всю суть европейкой политики к Украине — погибайте за нас, но деньги врозь, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член комитета по международным делам Совета Федерации РФ Сергей Цеков. По его словам, Евросоюз может помочь Киеву только оружием для борьбы с Россией.

Так выглядит европейская солидарность. Вы погибаете за Польшу, Европу, Америку, погибайте, но денюжки врозь. Мы вам даем одну возможность — гибнуть за вас, защищать вас, а помогать мы можем только оружием, чтобы воевали дальше. А помощь в чем-то другом исключена. Вот вся мораль европейской политики по отношению к Украине, — сказал Цеков.

Ранее премьер-министр республики Матеуш Моравецкий заявил, что власти республики не намерены действовать во вред интересам фермеров, открывая свой рынок для украинского зерна после прекращения действия черноморской инициативы. По его словам, Варшава намерена принимать жесткие решения, когда речь касается национальных рынков. Власти страны не допустят, чтобы ситуация на них была дестабилизирована. При этом Моравецкий добавил, что страна готова содействовать в транзите сельхозпродукции с Украины.