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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен рассказал об ужесточении мер против распространения коронавируса. С 14 марта в страну перестанут пускать иностранцев.

Исключение будет сделаны для тех, кто сможет доказать важную цель для нахождения в стране, передаёт ТАСС. Граждане государства смогут перемещаться без ограничений.

О вспышке COVID-19 власти Китая объявили 31 декабря 2019 года. К 13 марта заразился 131 851 человек, умерли 4948, выздоровели около 70 тысяч. За последние сутки в РФ зафиксировали 11 новых случаев заражения. На данный момент есть данные о 45 заболевших COVID-19.

Ранее NEWS.ru сообщал, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов запретил всем местным чиновникам выезжать за границу из-за риска распространения коронавирусной инфекции.