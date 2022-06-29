«Чистая математика»: в офисе Зеленского о возврате территорий военным путем В офисе Зеленского заявили о намерении вернуть территории военным путем

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Украина вернет свои территории военным путем, для этого нужно необходимое количество тяжелого вооружения, заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в своем Telegram-канале. Таким образом он ответил на высказанные ранее на Западе сомнения в том, что Киеву удастся вернуть утерянные территории.

Украина вернет временно оккупированные территории военным путем. Это не «успокаивающая мантра» и не политический лозунг, это чистая математика и военный расчет. Все, что для этого нужно, – конкретное количество позиций конкретной тяжелой техники для формирования паритета вооружений, — написал Подоляк.

Ранее Подоляк рассказал, что Киев нуждается в поставках оружия со стороны западных стран. Украине не хватает сотен гаубиц, бронетехники, реактивных систем залпового огня и танков, подчеркнул он.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников ранее заявил о планах вернуть Крым и Донбасс с помощью оружия США. В интервью CNN он подчеркнул, что Крым стал главной стратегической целью для Украины ввиду территориальных воззрений руководства страны. По словам главы военного ведомства, украинская армия будет решать поставленные задачи «шаг за шагом».