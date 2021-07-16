Число жертв наводнения в Германии увеличилось до 133 человек

Читайте нас в Google Новости

Число жертв сильного наводнения на западе Германии увеличилось до 133 человек. В федеральной земле Рейнланд-Пфальц число жертв стихии возросло до 90. В регионе Северный Рейн — Вестафалия жертвами стали по меньшей мере 43 человека, передаёт газета Bild со ссылкой на полицию.

Из-за непрекращающихся дождей Министерство обороны Германии объявило режим военной катастрофы на западе страны. В ликвидации последствий разгула стихии участвуют 850 солдат бундесвера. Разрушительные наводнения произошли не только в Германии, но и в Бельгии, и Нидерландах.

Тем временем, власти города Эрфтштадт, расположенного недалеко от Кельна, опасаются роста числа погибших. Ситуация в городе сейчас становится только хуже. Наводнение уже разрушило несколько домов.

Президент России Владимир Путин ранее направил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи большим числом жертв наводнения на западе Германии. Российский лидер пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Ранее была названа причина сильного наводнения в Германии. О катаклизме высказался член Партии пиратов Германии Грегори Энгельс.