Число жертв наводнения в Германии увеличилось до 133 человек

Число жертв сильного наводнения на западе Германии увеличилось до 133 человек. В федеральной земле Рейнланд-Пфальц число жертв стихии возросло до 90. В регионе Северный Рейн — Вестафалия жертвами стали по меньшей мере 43 человека, передаёт газета Bild со ссылкой на полицию.
Из-за непрекращающихся дождей Министерство обороны Германии объявило режим военной катастрофы на западе страны. В ликвидации последствий разгула стихии участвуют 850 солдат бундесвера. Разрушительные наводнения произошли не только в Германии, но и в Бельгии, и Нидерландах.
Тем временем, власти города Эрфтштадт, расположенного недалеко от Кельна,
Президент России Владимир Путин ранее направил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи большим числом жертв наводнения на западе Германии. Российский лидер пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Ранее была названа причина сильного наводнения в Германии. О катаклизме высказался член Партии пиратов Германии Грегори Энгельс.