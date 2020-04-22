Число заражённых коронавирусом в Польше превысило 10 тысяч

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Количество умерших в результате заражения коронавирусом в непризнанной Приднестровской Молдавской республике достигло 15 человек.

В инфекционном госпитале скончалась 43-летняя женщина, у которой в начале апреля был диагностирован COVID-19. У пациентки была хроническая почечная недостаточность, и она нуждалась в гемодиализе. Некоторое время назад состояние женщины...