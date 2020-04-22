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Михаил Щипанов
Число заразившихся коронавирусом в Польше перевалило за отметку в 10 тысяч и составляет 10 034 пациента.
Жертвами инфекции в республике стали 404 человека, сообщило местное Министерство здравоохранения. Излечиться от COVID-19 удалось 1 513 пациентам, в больницах остаются 3 505 инфицированных.
Dzienny raport o #koronawirus. pic.twitter.com/DH1vtxVe6t— Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) April 22, 2020
Dzienny raport o #koronawirus. pic.twitter.com/DH1vtxVe6t
С 16 апреля жители Польши обязаны носить в общественных местах медицинские маски или же закрывать лицо тканью или одеждой. С 20 апреля населению разрешили гулять в парках, лесах и других зелёных зонах, писал NEWS.ru.
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Число заражённых коронавирусом в Польше превысило 10 тысяч