Власти Польши обязали население носить маски или закрывать лицо тканью

https://static.news.ru/photo/c60f6e16-7f7b-11ea-adfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство Польши ввело обязательное ношение медицинских масок в общественных местах. Также допускается закрывать нос и рот тканью, частью одежды.

С 16 апреля 2020 года до отмены вводится обязанность закрывать нос и рот при помощи части одежды или маски во время пребывания за пределами места жительства, — привели сообщение правительства Польши в ТАСС.

Отмечается, что обязанность закрывать нижнюю часть лица касается всех, кроме детей до четырёх лет. Кроме того, не только пешеходы будут обязаны носить маски, но и водители автомобилей.

Соблюдение правил безопасности будут контролировать правоохранительные органы. При этом они могут попросить снять маску или открыть лицо при проверке документов.

Пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер отметил, что обязанность ношения медицинских масок отменят не скоро, возможно, мера будет действовать «многие недели» или даже месяцы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Польша с 19 апреля начнёт постепенно отменять ограничительные меры, введённые в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавируса.