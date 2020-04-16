Полякам с 20 апреля разрешат посещать парки и леса

В Польше с 20 апреля вновь будут открыты к посещению парки, леса и зелёные зоны, сообщил вице-премьер и министр государственных активов Яцек Сасин.
В беседе с радиостанцией RMF он пояснил, что итоговые решения будут приняты 16 апреля. Власти также пересмотрят ограничения относительно максимального числа человек, одновременно находящихся в магазинах. Сасин подчеркнул, что пока преждевременно говорить о возобновлении работы школ.
С 16 апреля жители Польши обязаны носить в общественных местах медицинские маски или же закрывать лицо тканью или одеждой. Постепенно отменять введённые из-за пандемии коронавируса ограничения в стране начнут с 19 апреля, писал NEWS.ru.
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