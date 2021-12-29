Число смертей от коронавируса в Восточной Европе превысило 1 миллион

Общее количество смертей от ковида в Восточной Европе перешло знаковый рубеж в 1 миллион, сообщило агентство Reuters после подсчёта данных за четверг, 30 декабря. Согласно статистике агентства, число жертв, зафиксированное в Восточной Европе с начала пандемии, на данный момент составляет 1 045 454. Это почти 56% от общеевропейского значения — 1 873 253 летальных исхода.

При этом население региона, который также включает в себя Белоруссию, Болгарию, Чехию, Венгрию, Молдавию, Румынию и Словакию, составляет около 39% от общего числа жителей Европы.

Reuters добавляет , что 3 из 5 наивысших показателей смертности в Европе приходится на страны Восточной Европы — Россию, Украину и Польшу. В то же время число заражений штаммом «омикрон» на Востоке остаётся значительно ниже, чем у западных соседей.

В среду, 29 декабря, Польша зафиксировала 794 смерти от коронавируса, что является наивысшим показателем за время четвёртой волны пандемии. При этом отмечается, что данные могут быть неточными из-за несвоевременной постановки диагноза во время рождественских праздников.

За последние 24 часа в России было выявлено 20 638 новых случаев заражения, в то время как число летальных исходов составило 912.

Ранее Reuters сообщило, ссылаясь на источники в правительстве, что российские власти готовятся к новой волне коронавируса в начале 2022 года. По их словам, суточная заболеваемость в стране может превысить 50 тысяч человек из-за распространения нового штамма.