Четыре города Украины подали в суд на власть из-за ужесточения карантина

https://static.news.ru/photo/8c089598-eff7-11ea-bfcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: jorono /pixabay.com

Четыре украинских города подали иск в суд на правительство страны за ужесточение карантина, введённого в стране в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Власти Тернополя, Калуша, Коломыи и Ивано-Франковска считают введённый карантин неконституционным.

Мы подали сегодня (3 сентября 2020 года. — NEWS.ru) иск вместе с нашими коллегами из Калуша и Коломыи на наше правительство, которое нарушило основные конституционные права. Есть решение КСУ, которое показало конкретно, что сегодня закрытие малого и среднего бизнеса является неконституционным и незаконным, — привели слова мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива на портале «Страна.ua».

Как писал NEWS.ru ранее, по данным на 4 сентября 2020 года, на Украине за сутки выявили 2723 случая заражения COVID-19. Этот показатель стал абсолютным антирекордом за всю историю эпидемии на территории страны. Уточняется, что общее количество заболевших составило более 130 тысяч человек.