Чехия перестала выдавать визы россиянам Чехия приостановила выдачу виз россиянам до марта 2023 года

Фото: Krystof Kriz/CTK/Global Look Press

Прага, Чехия

Чехия приостановила выдачу виз на въезд и длительное пребывание в республике для граждан России и Белоруссии. Ограничение продолжится по меньшей мере до марта 2023 года. О решении правительства говорится на сайте чешского МИД.

Принятое после 24 февраля этого года решение о запрете на выдачу гражданам РФ и Белоруссии виз для въезда в Чехию, а также разрешений на длительное пребывание в республике, будет действовать до конца марта 2023 года. Исключение составляют гуманитарные случаи, — говорится в сообщении пресс-службы МИД.

Целью такого шага власти Чехии называют давление на руководство двух стран ради окончания спецоперации на Украине и ради безопасности своей страны. При этом россияне и белорусы, уже имеющие разрешение на долговременное пребывание в Чехии, могут подавать документы на продление в соответствии с установленным режимом.

В свою очередь посольство Финляндии в России сообщило о снятии ограничений на визы для россиян с 1 июля. Это связано с тем, что отменяются ограничения на въезд в страну, которые были введены из-за пандемии коронавируса.