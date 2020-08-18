Цепкало с семьёй не пустили в летевший из Киева в Варшаву самолёт

https://static.news.ru/photo/497d43da-e166-11ea-ad01-fa163e074e61_660.jpg Валерий Цепкало с женой Фото: Fovana76/wikipedia.com

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало и его родные не смогли подняться на борт лайнера польской авиакомпании LOT, который вылетал из украинской столицы — в польскую.

Как рассказал Цепкало, он собирался вместе с женой и детьми вылететь в Варшаву из Киева, а до этого не исключал, что из столицы Польши вылетит в Вильнюс.

Не смогли мы попасть на самолёт LOT. Представитель авиакомпании совещался с кем-то из своих начальников. В итоге было сказано, что наши документы не подходят для того, чтобы попасть в Польшу, — рассказал РИА Новости экс-претендент на пост белорусского лидера.

По словам Цепкало, все члены его семьи и он сам имеют открытые шенгенские визы и письмо главного санитарного врача Польши, которое разрешает им не отбывать карантин из-за пандемии коронавируса.

При этом, полторы недели назад Цепкало уже был в Польше, куда прилетел из Киева и никаких проблем у него в тот момент не было.

Ранее МВД Белоруссии сообщило о доследственной проверке на предмет совершения противоправной деятельности со стороны Цепкало по заявлению белорусского гражданина турецкого происхождения.

МВД Белоруссии до этого сообщило, что в отношении политика начата доследственная проверка на предмет противоправной деятельности. Поводом стало заявление белорусского гражданина турецкого происхождения.

После выборов президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа, и на которых в шестой раз победу одержал Александр Лукашенко, страну захлестнули акции протеста. Несогласные с результатами подсчёта голосов граждане вышли на улицы. По данным ЦИК действующий президент набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко.

Полиция в первые дни разгоняла демонстрантов с помощью слезоточивого газа, водомётов и светошумовых гранат, а также стреляла по людям резиновыми пулями. Позже, однако, силовики перестали применять силу в отношении протестующих. Задержаны в ходе акций протеста более 6,7 тысячи человек, как сообщало МВД Белоруссии, пострадали при этом сотни. Более 120 из них — полицейские. Два человека в ходе беспорядков погибли.

Как писал NEWS.ru, ранее состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным.