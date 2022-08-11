Британский вуз извинился за отказ в учебе россиянке Guardian: британский институт извинился за отказ в учебе россиянке из-за национальности

Фото: Shutterstock

Институт Битсона в Британии, занимающийся изучением рака, принес извинения российской студентке из-за отказа в предоставлении учебного места из-за национальности, сообщает The Guardian. Россиянка, чье имя неизвестно, получила письмо от института из-за новой политики учреждения в отношении граждан РФ.

Имело место первоначальное недопонимание новой политики, которое было устранено. Мы связались с абитуриенткой, чтобы предложить ей место, и извинились за причиненное неудобство. Мы пересматриваем наши внутренние правила, чтобы предотвратить повторение такого случая в будущем, — объяснил ситуацию директор института Оуэн Сэнсем.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский вслед за Прибалтикой поддержал запрет выдачи шенгенских виз россиянам из-за событий на Украине. По его словам, Чехия стала одной из первых стран ЕС, приостановивших выдачу виз россиянам. После этого республика распространила запрет и на граждан Белоруссии.

11 августа стало известно, что власти Эстонии предложили закрыть границы для граждан России, в том числе для тех, кто уже имеет шенгенские визы.

Предложение запретить выдачу шенгенских виз россиянам было вынесено на обсуждение в ЕС, отметил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт. По его словам, Берлин принял этот протест к сведению, но мер пока никаких не принял.