Британские военные эксперты назвали самую заминированную страну в мире SkyNews: на Украине заминировано более 40% территории

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Более 40% территории Украины заминировано из-за ведения там боевых действий, сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на отчеты военных экспертов. Телеканал указывает, что Украина на текущий момент является самой заминированной страной в мире.

Согласно словам представителя неправительственной организации Mines Advisory Group Катерины Темплтон, на Украине можно обнаружить огромное разнообразие взрывчатых предметов: противопехотные мины, мины-ловушки, противотанковые мины, кассетные боеприпасы, неразорвавшиеся боеприпасы.

Загрязнение огромно. Это даже нельзя сравнить с Сирией или Афганистаном. Это действительно масштабно, — приводит телеканал ее слова.

Ранее два турецких судна получили повреждения шрапнелью в порту Херсона из-за взрыва снаряда. По его словам, одно из судов не может покинуть херсонский порт в течение года из-за активных боевых действий.

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявил, что после начала боевых действий на Украине 250 тысяч квадратных километров территории страны были заминированы. По его словам, это составляет примерно 40% от всей площади государства. Глава кабмина подчеркнул, что из-за мин затруднено передвижение людей и ведение сельского хозяйства.