Фото: Andrew Mccaren/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Великобритания готовится к снежному Рождеству — как ожидается, в праздничные дни температура в стране опустится ниже ноля.  

Утром 16 декабря температура в некоторых районах Соединённого Королевства составляла девять градусов мороза. Это значительно холоднее, чем в Санкт-Петербурге, где утром столбики термометров опустились до отметки -1 градус Цельсия, отмечает Express.

Британская метеорологическая служба предупредила о «жёлтом» уровне опасности на севере Англии и в Шотландии.

Москвичей же на этой неделе ожидают небольшие дожди с мокрым снегом. Этому будет способствовать влажный и тёплый атлантический воздух.

Ранее NEWS.ru писал, что на Рождество более 40% жителей Великобритании откажутся от традиционной идейки в пользу других блюд.

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