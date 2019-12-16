https://static.news.ru/photo/ff3ebc4e-1ff1-11ea-b70a-fa163e074e61_660.jpgФото: Andrew Mccaren/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Великобритания готовится к снежному Рождеству — как ожидается, в праздничные дни температура в стране опустится ниже ноля.
Утром 16 декабря температура в некоторых районах Соединённого Королевства составляла девять градусов мороза. Это значительно холоднее, чем в Санкт-Петербурге, где утром столбики термометров опустились до отметки -1 градус Цельсия, отмечает Express.
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