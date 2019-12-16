https://static.news.ru/photo/ff3ebc4e-1ff1-11ea-b70a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrew Mccaren/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Великобритания готовится к снежному Рождеству — как ожидается, в праздничные дни температура в стране опустится ниже ноля.

Утром 16 декабря температура в некоторых районах Соединённого Королевства составляла девять градусов мороза. Это значительно холоднее, чем в Санкт-Петербурге, где утром столбики термометров опустились до отметки -1 градус Цельсия, отмечает Express.

The results are in and 67.6% of you wanted a white Christmas!



You can find the current forecast for #Christmas Day at https://t.co/siFPoiT4vH if you scroll down the page.



This updates every day so keep checking to see if the forecast changes! pic.twitter.com/VAkgPFAG2h — Met Office (@metoffice) December 15, 2019

Британская метеорологическая служба предупредила о «жёлтом» уровне опасности на севере Англии и в Шотландии.

Москвичей же на этой неделе ожидают небольшие дожди с мокрым снегом. Этому будет способствовать влажный и тёплый атлантический воздух.

Ранее NEWS.ru писал, что на Рождество более 40% жителей Великобритании откажутся от традиционной идейки в пользу других блюд.