Британец почтой отправил бомбу

https://static.news.ru/photo/2cbb8600-f50f-11ea-86a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keith Mayhew/Global Look Press

Жителя британского Кембриджа задержали по подозрению в терроризме. Он отправил почтой самодельное взрывное устройство.

Посылку с подозрительным содержимым получил 10 сентября житель севера Лондона. Он вызвал полицию, сотрудники которой нашли бомбу, передаёт РИА Новости.

Спустя два дня, 12 сентября в 9:13 по местному времени (11:13 по Москве) представители контртеррористической полиции задержали 20-летнего подозреваемого. В настоящий момент силовики проводят обыск в двух домах в Кембридже, а подозреваемый содержится в полицейском участке на юге британской столицы.

Как ранее писал NEWS.ru, во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга сотрудники полиции вычислили «телефонного террориста», давшего ложную наводку на бомбу в учебном заведении. В школе, которая якобы была заминирована, была проведена проверка, взрывное устройство обнаружено не было.