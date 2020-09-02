Петербуржец с личного телефона «заминировал» школу и попался полиции

https://static.news.ru/photo/b4983986-ecfb-11ea-851a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга сотрудники полиции вычислили телефонного террориста, давшего ложную наводку на бомбу в учебном заведении.

В школе, которая якобы была заминирована, была проведена проверка, взрывное устройство обнаружено не было, сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Позвонивший в полицию злоумышленник воспользовался личным телефоном, поэтому после того как информация о бомбе была опровергнута, правоохранительные органы быстро вышли на подозреваемого, отмечается в сообщении.

Мужчина был доставлен в отделение полиции через час после ложного сообщения о бомбе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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