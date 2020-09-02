Петербуржец с личного телефона «заминировал» школу и попался полиции

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга сотрудники полиции вычислили телефонного террориста, давшего ложную наводку на бомбу в учебном заведении.
В школе, которая якобы была заминирована, была проведена проверка, взрывное устройство обнаружено не было,
Позвонивший в полицию злоумышленник воспользовался личным телефоном, поэтому после того как информация о бомбе была опровергнута, правоохранительные органы быстро вышли на подозреваемого, отмечается в сообщении.
Мужчина был доставлен в отделение полиции через час после ложного сообщения о бомбе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как ранее NEWS.ru, неизвестные в Москве заявили о том, что на Востряковском кладбище заминирована могила Иосифа Кобзона.
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