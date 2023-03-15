Британцы запаниковали после решения Путина вооружить армию «Посейдонами» Daily Mail: в Британии началась паника после решения Путина вооружить армию «Посейдонами»

Фото: Министерство обороны РФ

Океанская многоцелевая система «Посейдон»

Указ президента России Владимира Путина вооружить Военно-морской флот страны передовыми ядерными торпедами «Посейдон» вызвало панику в среде британских экспертов, пишет Daily Mail. Западные аналитики полагают, что торпеда может нести заряд, который будет в два раза мощнее «Царь-бомбы», испытанной Советским Союзом на Новой Земле в 1961 году. В Daily Mail отметили, что если «Посейдон» будет запущен с «подлодки Судного дня» и взорвется в устье Темзы, то приливная волна полностью может уничтожить Лондон.

Вполне возможно, что Темза подверглась бы облучению, но в центре Лондона в живых осталось бы так мало людей, что это не имело бы большого значения, — заявил профессор Эндрю Футтер из Лестерского университета.

Ранее китайское издание Sohu заявило, что сообщение о выпуске первой партии новейших российских ядерных торпед «Посейдон» вызвало фурор на Западе. По словам обозревателей, многие европейские и американские СМИ посвятили этой новости тревожные публикации. Западные эксперты считают «Посейдон» угрозой для стран, имеющих выход к морю, из-за огромного радиуса действия торпеды.

Китайские обозреватели считают, что нервная реакция Запада оправдана, так как новые российские торпеды крайне сложно обнаружить и обезвредить. Помимо того, на вооружении у России появились и гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Циркон». В Китае уверены, что у западных стран нет эффективных мер противодействия новейшим образцам российского вооружения.