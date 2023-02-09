Sohu: российские ядерные торпеды «Посейдон» произвели фурор на Западе

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Сообщение о выпуске первой партии новейших российских ядерных торпед «Посейдон» вызвало фурор на Западе, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на издание Sohu. По словам китайских обозревателей, многие европейские и американские СМИ посвятили этой новости тревожные публикации. Западные эксперты считают «Посейдон» угрозой для стран, имеющих выход к морю, из-за огромного радиуса действия торпеды.

Новость о «Посейдоне» вызвала фурор <...>. «Посейдон» оснащен ядерной энергетической установкой и атомной боеголовкой. Торпеда развивает скорость до 200 км/ч и имеет огромный радиус действия, — пишет издание.

Китайские обозреватели считают, что нервная реакция Запада оправдана, так как новые российские торпеды крайне сложно обнаружить и обезвредить. Помимо того, на вооружении у России появились и гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Циркон». В Китае уверены, что у западных стран нет эффективных мер противодействия новейшим образцам российского вооружения.

Военный эксперт Франц Клинцевич ранее рассказал, что установленные на атомной подлодке «Белгород» ядерные торпеды «Посейдон» имеют практически неограниченный ресурс и могут залегать на дно на глубине 1000 метров. Он рассказал, что подлодка с такими торпедами, оснащенными ядерными энергоустановками, способна обеспечить стратегическую безопасность России.