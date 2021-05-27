Британцы рекордно обеднели из-за детей

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Семьи в Великобритании начали резко беднеть. Как пишет издание The Guardian, уровень нищеты достиг рекордного значения в этом столетии. Причиной стали рост трат на детей и увеличение арендной платы на жильё.

В 1996 году уровень бедности работающих семей составлял 13%. В 2020 году он уже приблизился к 17,4%, сказано в отчёте Института исследований государственной политики (IPPR). Это самый высокий показатель в XXI веке.

Кроме детей, на ситуацию сильно повлияло медленное увеличение зарплат на фоне увеличения стоимости жилья. Социальные пособия многих британцев просто не позволяют им покрывать расходы на аренду.

Ради экономии многие жители страны переходят на нездоровый образ жизни и неправильное питание. Они вынуждены брать кредиты.

По данным, собранным до коронавируса, сильнее всего бедность семей с детьми проявляется в Лондоне, Уэльсе и на севере Англии.

Ранее стало известно, что 54% британцев хотели бы видеть меньше новостей о членах монаршей семьи — принце Гарри и его супруге Меган Маркл. Только 18% хотели бы, наоборот, знать больше о жизни герцога и герцогини Сассекских. Около 19% не стали бы ничего менять — им достаточно имеющихся новостей.