Британцев посадили в пятиместные клетки на рок-концерте Сэма Фендера

https://static.news.ru/photo/2b6c9670-dfd1-11ea-979c-fa163e074e61_660.jpg Фото: virginmoneyunityarena/instagram.com

В британском Ньюкасле прошёл первый с начала пандемии коронавируса рок-концерт Сэма Фендера.

Организаторы учли требования по соблюдению социальной дистанции и установили на поле перед сценой 500 «капсул» — клетки вместимостью до пяти человек, передаёт KP.RU.

Капсулы располагались на расстоянии двух метров друг от друга. В клетку посетители могли заказать напитки и еду.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал исключить в российских театрах спектакли с массовыми и хоровыми сценами. Кроме того, в театрах запрещается продавать пищевые продукты. Напитками торговать можно, но только в промышленной упаковке. Отдельные правила касаются музыкантов, играющих на духовых инструментах. Они должны на концертах соблюдать дистанцию не менее двух метров, чтобы избежать риска распространения коронавируса. Кроме того, перед самими инструментами необходимо использовать защитные экраны. При этом расстояние между играющими на струнных, ударных или клавишных инструментах должно быть не менее 1,5 метра, писал NEWS.ru.