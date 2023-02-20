Боррель сообщил, когда будут объявлены новые санкции против России Боррель: новый пакет санкций против России будет принят к 24 февраля

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Жозеп Боррель

Новые санкции ЕС против России будут приняты к 24 февраля, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после заседания глав МИД Евросоюза, передает РИА Новости. Это будет уже 10 пакет антироссийских рестрикций. Тем не менее, в данный момент перечень ограничений еще не одобрен представителями ЕС.

Сегодня мы обсудили 10-й пакет санкций против России. Мы ожидаем его согласование в ближайшие часы и дни. Он будет принят к 24 февраля, — сказал он.

Глава Евросовета Шарль Мишель ранее заявил, что все основные санкции в отношении России Евросоюз уже ввел. Он добавил, что теперь каждый следующий пакет будет направлен на «затягивание петли» и предотвращение попыток обхода рестрикций.

До этого сообщалось, что Евросоюз в рамках десятого пакета антироссийских санкций может запретить вывоз в Россию сантехнических товаров, таких как биде, чаши унитазов и смывные бачки. Кроме того, ЕС, вероятно, введет запрет на экспорт в РФ светодиодов, вилочных погрузчиков, дымовых труб, кирпичей, шин, конопляной пряжи, машин для сортировки почты, а также каминных горшков.