Боррель: ЕС не признает российские паспорта в Херсоне и Запорожье Боррель: ЕC не признает российские паспорта в Херсонcкой и Запорожской областях

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Евросоюз не признает российские паспорта, выданные жителям Запорожской и Херсонской областей, говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. В Союзе осудили соответствующее решение российского руководства, сообщает РИА Новости.

Внешнеполитическое ведомство Евросоюза распространило заявление, в котором говорится об осуждении указов президента России Владимира Путина от 25 и 30 мая. В документах объявляется упрощенный процесс предоставления гражданства РФ украинцам в Херсонской и Запорожской областях, детям, которые остались без попечения родителей, и недееспособным лицам в этих двух регионах Украины, а также в ДНР и ЛНР.

Ранее глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что многие жители региона хотели бы получить гражданство России. По его словам, в регионе работает административный центр, в который можно обратиться по этому вопросу и оставить заявку.

В пятницу, 3 июня, стало известно, что Евросоюз ввел санкции против руководства Херсонской области. В частности, в черном списке оказались Сальдо, замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, а также бывший заммэра Херсона по социальным и гуманитарным вопросам Сергей Черевко.