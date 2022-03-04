Боррель: ЕС не будет просить Зеленского покинуть Киев

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе не будут требовать от украинского президента Владимира Зеленского покинуть Киев. Он отметил, что европейские чиновники не будут призывать украинского президента сдаваться, сообщает Reuters.

ЕС не будет просить Зеленского покинуть Киев, — сказал Боррель.

В Верховной раде утверждают, что президент Украины Владимир Зеленский не покидал страну и находится в Киеве. Там отметили, что президент в столице «со своим народом». Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Зеленский покинул Львов и уехал в Польшу. Он сослался на депутатов Рады, которые не могли попасть к президенту.

4 марта Зеленский в ходе обращения к нации сообщил, что все силы российской армии были брошены против Киева. Он потребовал ввести против России новые санкции и закрыть небо над страной. Зеленский также обвинил российских военных в нападении на Запорожскую АЭС.

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в ответ сообщил, что прошедшей ночью украинские националисты предприняли провокацию на Запорожской АЭС. По его словам, мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинских диверсантов.