Болгария пошла в суд с иском против «Газпрома» на €400 млн «Булгаргаз» хочет отсудить у «Газпрома» €400 млн ущерба за прекращение поставок

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Болгарская государственная компания «Булгаргаз» намерена взыскать с ООО «Газпром» компенсацию в размере более €400 млн (38 млрд рублей) за прекращения поставок природного газа в конце апреля 2022 года. Компания сообщила, что в мае 2024 года пыталась добровольно урегулировать претензии в соответствии с контрактом, но российская сторона проигнорировала предложение. В результате «Булгаргаз» обратился с иском в Арбитражный суд при Международной торговой палате в Париже.

Дело против ООО «Газпром» будет рассматривать Третейский суд при Международной торговой палате в Париже. Он является одним из самых авторитетных институтов в мире и занимается разрешением международных торговых споров.

«Газпром» приостановил поставки газа компании «Булгаргаз» 27 апреля 2022 года. Компания пошла на этот шаг из-за неоплаты голубого топлива в рублях в установленный срок. Тогда София объявила, что нашла альтернативные варианты поставок, а уже в августе власти заявили, что готовы возобновить переговоры с «Газпромом» по поводу поставок газа.

Ранее Арбитражный суд Нижегородской области постановил взыскать с немецкого автоконцерна Volkswagen (VW) в пользу компании «Группа ГАЗ» 16,9 млрд рублей убытков, €40 тысяч долга (37,6 млн рублей) и 119 тысяч рублей расходов. Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство: по иску, поданному весной 2023 года.