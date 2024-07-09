Суд обязал немецкий автоконцерн заплатить ГАЗу почти 17 млрд рублей ГАЗ отсудил у Volkswagen 16,9 млрд рублей

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Арбитражный суд Нижегородской области постановил взыскать с немецкого автоконцерна Volkswagen (VW) в пользу компании «Группа ГАЗ» 16,9 млрд рублей убытков, €40 тысяч долга (37,6 млн рублей) и 119 тысяч рублей расходов, сообщает РБК. Таким образом суд частично удовлетворил ходатайство: по иску, поданному весной 2023 года, компания требовала с концерна 28,4 млрд рублей за понесенные убытки после его решения расторгнуть договор о контрактной сборке автомобилей Skoda и VW в Нижнем Новгороде.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в течение месяца. Агентство также напоминает, что компания «ГАЗ» подала против VW еще два иска — на 15,5 млрд рублей и 15,6 млрд рублей.

Ранее стало известно, что перешедший под контроль российской АГР бывший завод Volkswagen в Калуге перезапущен. На предприятии возобновлено серийное производство автомобилей. Производство автомобилей на заводе в калужском технопарке «Грабцево» приостановили в 2022 году. Ранее на предприятии производили автомобили Volkswagen и Skoda.

До этого Росстат сообщал, что в январе — мае 2024 года в России было произведено 267 тысяч легковых автомобилей, что на 66,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузовиков за пять месяцев было произведено 73,5 тысячи штук, а автобусов массой более 5 тонн — 6,3 тысячи. Автобусов до 5 тонн выпустили в количестве 8,2 тысячи штук.