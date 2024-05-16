Болгария захотела отсудить у «Газпрома» €400 млн Болгария потребует от «Газпрома» €400 млн за прекращение поставок газа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Болгарская государственная компания «Булгаргаз» потребует от российского «Газпрома» компенсацию ущерба в связи с прекращением поставок газа в 2022 году, сообщил министр энергетики в техническом правительстве республики Владимир Малинов на брифинге. По его словам, которые приводит ТАСС, речь идет о сумме в €400 млн.

В соответствии с условиями договора с [компанией] «Газпром экспорт», мы передадим наши претензии компании и дадим краткий срок, чтобы этот вопрос был урегулирован. Если этого не случится, то заведем дело перед арбитражным судом Международной промышленной палаты в Париже, — сказал он.

«Газпром» приостановил поставки газа компании «Булгаргаз» 27 апреля 2022 года. Компания пошла на этот шаг из-за неоплаты голубого топлива в рублях в установленный срок. После этого София объявила, что нашла альтернативные варианты поставок, в том числе сжиженного газа из США и газа из Азербайджана, подчеркнув, они стоят существенно ниже, чем предлагает «Газпром».

В августе 2022 года власти Болгарии заявили, что готовы возобновить переговоры с «Газпромом» по поводу поставок газа. Министр энергетики республики Росен Христов отметил, что София ожидает ответа от российского экспортера в ближайшее время.