Болгария откажется от российского газа после окончания контракта

Болгария не будет закупать российский газ по истечении контракта с «Газпромом» (заканчивается в июле 2022 года), заявил вице-премьер страны Асен Василев в интервью Болгарскому национальному радио. Он уточнил, что Болгария будет искать альтернативные источники газа и надеяться, что страны Евросоюза подпишут единый контракт по поставке энергоресурсов.

Есть альтернативы. Старые трубы трансбалканского потока. Там у нас есть мощность около 20 млрд кубометров, которая может быть использована в обоих направлениях, нам нужно 3 млрд кубов. Есть поставки из Катара, Алжира. Это общеевропейская стратегия. Следующие одну-две недели обсудят на европейском уровне создание общего газового договора для всего ЕС. Мы ожидаем, что летом этот механизм заработает,— заявил Василев.

В число альтернативных газовых источников вице-премьер включил возможность использования инфраструктуры Греции и Турции, которую можно задействовать для закупки сжиженного природного газа. Василев также намерен увеличить импорт энергетических ресурсов из Азербайджана, который уже экспортирует газ в страну.

7 марта премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что его страна может запросить исключения, если ЕС введёт запрет на импорт нефти и газа из России. Это связано с тем, что Болгария зависит от поставок из РФ.

Глава Минэкономики Германии Роберт Хабек заявил, что газоснабжение страны на следующий зимний сезон пока не обеспечено, передаёт Deutschlandfunk. По его словам, в случае блокировки поставок газа из России власти ФРГ не смогут обогреть все дома и продержать на плаву объекты промышленного производства.

7 марта фьючерсы на европейском рынке газа установили новые рекорды. Так, за несколько часов работы биржи исторический максимум был обновлён несколько раз. Цена за тысячу кубометров преодолела отметку в $3700.