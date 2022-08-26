Болгария готова возобновить переговоры с «Газпромом» по поставкам газа Министр энергетики Болгарии Христов: София готова к переговорам с «Газпромом» по поставкам газа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Болгарии готовы возобновить переговоры с «Газпромом» по поводу поставок газа, заявил эфире Nova TV глава болгарского министерства энергетики Росен Христов. По его словам, София ожидает ответа от российского экспортера в ближайшее время. Проблема с газом обострилась в Болгарии в конце апреля, когда «Газпром» остановил поставки из-за отказа Болгарии оплачивать газ в рублях.

Активных переговоров с «Газпромом» пока нет, но временное правительство направило уведомление о готовности возобновить переговоры, — заявил Христов.

По его словам, болгарские власти дали понять, что они хотят продолжить переговоры с российской компанией для того, чтобы прояснить «спорные условия контракта». Официальный кабинет в том числе предложил продлить срок приема оставшихся объемов газа.

Мы никак не можем израсходовать объемы газа по этому контракту (на 2023 год. — NEWS.ru), — отметил Христов.

Он уточнил, что переговоров о подписании нового контракта с российской компанией не будет.

27 апреля «Газпром» приостановил поставки газа компании «Булгаргаз». Компания пошла на этот шаг из-за неоплаты голубого топлива в рублях в установленный срок. После этого София объявила, что нашла альтернативные варианты поставок, в том числе сжиженного газа из США и газа из Азербайджана, подчеркнув, они стоят существенно ниже, чем предлагает «Газпром».