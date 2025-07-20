Бойцы ВСУ попали под удар российской артиллерии во время рытья траншей

Бойцы ВСУ попали под удар российской артиллерии во время рытья траншей Артиллерия РФ ударила по рывшим траншеи военным ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские артиллеристы нанесли удары по бойцам ВСУ, которые рыли траншеи в лесополосе на Южно-Донецком направлении, передает Telegram-канал «Звезда». Сообщается, что вместе с противником уничтожена инженерная техника. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Ранее репортер Андрей Руденко в своем Telegram-канале рассказал, что расчеты FPV-дронов отряда «Ирбис» уничтожили американский бронетранспортер М113 в ДНР. Удар по противнику был нанесен в районе населенного пункта Плещеевка. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

До этого депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, написал, что на фронте складывается критическая для Киева ситуация. Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский своими действиями может лишь ускорить разгром ВСУ.

Прежде Дубинский высказывал мнение, что Зеленский по окончании 50-дневного ультиматума президента США Дональда Трампа, выдвинутого России, отдаст ВСУ приказ держать оборону любой ценой. По его словам, украинский лидер готов уничтожить все резервы страны.