В Раде рассказали, как складывается ситуация на фронте Дубинский: на фронте сложилась критическая для Украины ситуация

На фронте складывается критическая для Киева ситуация, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский. Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский своими действиями может лишь ускорить разгром ВСУ.

Ситуация на фронте критическая, и надо принимать решение о том, как отражать российское наступление. Напомню, швейцарское издание NZZ видит только один вариант — сокращение линии фронта, т. е. отступление. Однако мы все знаем, что Зеленский отличается тем, что у него нет заднего хода. Он скорее сожжет все резервы в попытках удержать фронт, чем отступит. Тем самым [Зеленский] ускорит финальный разгром ВСУ, — написал он.

До этого Дубинский написал, что Зеленский по окончании 50-дневного ультиматума президента США Дональда Трампа, выдвинутого России, отдаст ВСУ приказ держать оборону любой ценой. По его словам, украинский лидер готов уничтожить все резервы страны.

По мнению Дубинского, ставка на отчаянную оборону без учета реального положения на фронте может привести к окончательному обескровливанию украинской армии. Он также обратил внимание на позицию американских союзников, отметив их нежелание поддерживать проигрывающие стороны.