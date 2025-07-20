Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
20 июля 2025 в 17:00

В Раде рассказали, как складывается ситуация на фронте

Дубинский: на фронте сложилась критическая для Украины ситуация

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

На фронте складывается критическая для Киева ситуация, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский. Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский своими действиями может лишь ускорить разгром ВСУ.

Ситуация на фронте критическая, и надо принимать решение о том, как отражать российское наступление. Напомню, швейцарское издание NZZ видит только один вариант — сокращение линии фронта, т. е. отступление. Однако мы все знаем, что Зеленский отличается тем, что у него нет заднего хода. Он скорее сожжет все резервы в попытках удержать фронт, чем отступит. Тем самым [Зеленский] ускорит финальный разгром ВСУ, — написал он.

До этого Дубинский написал, что Зеленский по окончании 50-дневного ультиматума президента США Дональда Трампа, выдвинутого России, отдаст ВСУ приказ держать оборону любой ценой. По его словам, украинский лидер готов уничтожить все резервы страны.

По мнению Дубинского, ставка на отчаянную оборону без учета реального положения на фронте может привести к окончательному обескровливанию украинской армии. Он также обратил внимание на позицию американских союзников, отметив их нежелание поддерживать проигрывающие стороны.

Украина
Владимир Зеленский
ВСУ
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывшего замминистра обороны Попова обвиняют во взятке на 34 млн рублей
СК взялся за отравление в саратовском детском лагере
Калининград распродают иностранцам? Сколько немцы и поляки платят за отдых
Политолог объяснил, почему на самом деле Зеленский предложил переговоры
«Он все время хватал меня за ноги»: Новикова о Ширвиндте
На Украине рассказали, из-за чего «буксует» мобилизация
Бузова призналась, что в школе у нее была одна проблема
В России полностью запретят VPN-сервисы? Что сказали в Госдуме, наказание
Бойцы ВСУ попали под удар российской артиллерии во время рытья траншей
В Раде рассказали, как складывается ситуация на фронте
Взяли Белую Гору, сожгли БТР и завод: новости СВО на вечер 20 июля
Раскрыта истинная причина стремления Зеленского к переговорам с Россией
Автомобильная пробка на Крымском мосту достигла исторического максимума
Как добраться на отдых в Крым? Безопасно ли ехать через ДНР и Запорожье
ВСУ пытались атаковать российский регион тремя дронами
Российскую пловчиху затравили в соцсетях после одного случая на ЧМ
Пассажиры заблокировали посадку на рейс в Шереметьево: что известно, детали
Посол рассказал об усиленном интересе западных спецслужб к дипломатам из РФ
Борис Джонсон огорчился отсутствием интереса Британии к судьбе одной страны
Переставший сниматься в фильмах РФ Козловский вновь появится на экране
Дальше
Самое популярное
Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Войска «взяли Европу» и мощный разгром ТЦК: новости СВО к вечеру 18 июля
Россия

Войска «взяли Европу» и мощный разгром ТЦК: новости СВО к вечеру 18 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.