Богдан назвал «самого авторитетного» человека в окружении Зеленского

https://static.news.ru/photo/c33913ba-f373-11ea-bba9-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Serg Glovny/Global Look Press

Экс-глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан назвал депутата Верховной рады «самым авторитетным» человеком в окружении украинского лидера.

Об этом он сказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Своим заявлением Богдан сильно удивил интервьюера, который несколько раз переспросил бывшего главу офиса президента, не шутит ли он.

Николай Тищенко — это тот человек, который не просто моральный авторитет, но и, знаешь, визионер. Он пользуется доверием общества, — сказал в ответ Богдан.

По его словам, это всего лишь его мысли. При этом он назвал ряд аргументов в пользу своей позиции. Он обратил внимание Гордона на то, что депутат часто появляется в эфирах, что, по его мнению, указывает на умение Тищенко «общаться и работать», передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что отношения Украины и России не могут сдвинуться с места из-за того, что Киев не выполнил взятых на себя обязательств. Такое мнение высказал бывший глава офиса украинского президента Андрей Богдан.