Жёстко кинули Путина: на Украине признали обман в отношениях с Россией

https://static.news.ru/photo/40dad13e-f354-11ea-9733-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Alexei Nikolsky/Kremlin Pool/Global Look Press

Отношения Украины и России не могут сдвинуться с места из-за того, что Киев не выполнил взятых на себя обязательств. Такое мнение высказал бывший глава офиса украинского президента Андрей Богдан.

По его словам, во время саммита «нормандской четвёрки» в декабре 2019 года переговоры проходили сложно, но российский лидер Владимир Путин подчёркнуто уважительно общался с Владимиром Зеленским. Богдан считает, что глава РФ увидел в президенте соседнего государства молодого себя.

Мы его (Путина. — NEWS.ru) как-то жёстко кинули. Наобещали одно — не сделали ничего, — заявил Богдан в интервью, опубликованном на YouTube-канале «В гостях у Дмитрия Гордона».

Теперь же все переговоры между лидерами двух стран проходят безрезультатно, признал экс-чиновник в беседе с украинским журналистом, пишет радио Sputnik.

Ранее, как писал NEWS.ru, Зеленский анонсировал встречу советников лидеров стран «нормандской четвёрки», представляющих Украину, Россию, Германию и Францию. Она должна состояться 11 сентября.