Зеленский анонсировал встречу советников лидеров «нормандской четвёрки»

https://static.news.ru/photo/500eba54-f1be-11ea-85bc-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Встреча советников лидеров стран «нормандской четвёрки», представляющих Украина, Россию, Германию и Франция, должна состояться 11 сентября. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

Планы на очередной раунд переговорного процесса глава государства обнародовал во время рабочей поездки в Сумскую область.

Ждём там определённых предложений и решений, — сказал Зеленский.

Военный конфликт на востоке Украины длится с весны 2014 года. Тогда Донецкая и Луганская области объявили о независимости и образовали самостоятельные народные республики. Это произошло после смены власти в результате вооружённого переворота в Киеве. С тех пор украинские власти пытаются установить контроль над этими территориями.

Периодические консультации так называемой нормандской четвёрки проходят с июня 2014 года. Они предусматривают проведение переговоров по ситуации на востоке Украины с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии.

Очередное заседание «нормандской четвёрки» прошло 25 июня. На нём обсуждали закон об особом статусе региона и меры контроля за прекращением огня. Украина предложила календарный план подготовки и проведения местных выборов в Донбассе. Также представители Киева хотят провести дополнительное заседание подгруппы по безопасности для достижения прогресса в вопросе разведения сил и средств.

Между раундами переговоров на высшем уровне встречаются политики иного уровня — советники или министры. Ранее, как писал NEWS.ru, МИД России не подтвердил проработку встречи министров иностранных дел стран «нормандской четвёрки» в сентябре, о которой до этого заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.