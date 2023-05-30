Беспорядки в Косово: что случилось, попросит ли Сербия помощи у России На севере края обострилось противостояние между косовской полицией, миссией НАТО и местными сербами. К чему приведет эскалация?

Фото: EPA/GEORGI LICOVSKI/ТАСС

На севере Косово произошли столкновения между местными сербами и косовским спецназом, в конфликт попытались вмешаться силы контингента НАТО (миссии KFOR). Во время беспорядков, которые вспыхнули у мэрии города Звечан, были ранены почти сто человек — сербов и натовцев. Ко вторнику, 30 мая, ситуация немного успокоилась, но оставалась взрывоопасной. Президент Сербии Александр Вучич, в очередной раз отправивший военных к границе с Косово, заявил, что косовские власти мечтают вовлечь сербов в конфликт с НАТО, и запустил с раннего утра серию встреч с послами: сначала с западными, а затем — с российским и китайским. На что рассчитывают в Белграде и Приштине, обратится ли Вучич за помощью к Москве и как далеко может зайти эскалация — в материале NEWS.ru.

Как накалялась обстановка на севере Косово за последние дни

Обстановка на севере частично признанного Косово, чьи жители — в основном сербы, не признающие власть Приштины, остается напряженной все последние месяцы. Нынешний виток обострения начался в минувшую пятницу, 26 мая, когда косовский спецназ (в его рядах служат косовоалбанцы, поскольку все этнические сербы оттуда уволились) разогнал сербов-демонстрантов, окруживших здания администраций в трех муниципалитетах — Звечане, Лепосавиче и Зубин-Потоке.

Протестующие не хотели допускать на рабочие места мэров-албанцев, недавно избранных на выборах при мизерной явке в 3,5%. Дело в том, что эти выборы проигнорировали сами сербы, то есть практически все жители севера Косово.

В результате косовская администрация и сербы (они составляют большинство на севере края, но при этом в Косово находятся в абсолютном меньшинстве) обвинили друг друга в «захвате» органов власти. Албанские полицейские использовали спецсредства. Дальше ситуация развивалась только по нарастающей и к понедельнику, 29 мая, вышла в Звечане из-под контроля.

Фото: shutterstock.com Силы миротворческого контингента KFOR попытались разнять албанцев и сербов. Белград обвинил натовский контингент во вмешательстве

Что случилось в Звечане на севере Косово

Городок Звечан с населением около 17 тысяч человек оказался в эпицентре беспорядков. Перед зданием муниципалитета с утра начали собираться активисты партии «Сербский список» (представляет интересы сербского меньшинства Косово и Метохии и тесно связана с Белградом). Они требовали отставки мэра-албанца, который в прошлую пятницу через кордоны пробился к рабочему месту. Живым оцеплением перед мэрией встали около 300 представителей KFOR. Они прикрывали не только новую администрацию, но и косовских спецназовцев, которых протестующие окружили и заблокировали.

Дальше каждая из сторон излагает свою версию «истинной хронологии событий», обвиняя другую в провокациях. Сербы утверждают, что албанцы, поощряемые натовцами, первыми применили силу. Сербская газета «Вечерне новости» передает, что представители KFOR втащили внутрь своего кордона вице-председателя «Сербского списка», организатора протестов Игоря Симича, после чего в сербов полетели три десятка светошумовых гранат. Также они применили слезоточивый газ.

В то же время на кадрах с места событий видно, что из толпы в натовцев летят булыжники, бутылки с зажигательной смесью и фаеры. В итоге каждая из сторон сообщила о десятках пострадавших. Так, директор больницы в Косовска-Митровице Залан Элек рассказал, что к ним поступили 52 человека — с травмами от светошумовых гранат и резиновых пуль. Среди них есть один пациент с огнестрельным ранением. Кто именно открыл огонь по сербам, выясняется. Но даже Александр Вучич признал, что стреляли из рядов косовского спецназа, а не натовцев.

Командующие миротворческим контингентом сообщили о 41 пострадавшем разной степени тяжести. Так, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил об 11 раненых итальянцах из миссии KFOR. Трое из них получили серьезные ранения, но их жизни ничего не угрожает. Среди раненых также есть 20 венгерских военнослужащих, пишет будапештский портал hvg.hu со ссылкой на министра обороны Венгрии. Семеро в тяжелом, но стабильном состоянии.

Фото: EPA/GEORGI LICOVSKI/ТАСС Более 40 натовцев получили ранения в столкновениях в Звечане. Среди косовских сербов — более 50 пострадавших, в том числе один человек с огнестрельным ранением

В Лепосавиче, недалеко от границы с Сербией, было чуть спокойнее. Там американские миротворческие войска в защитном снаряжении обнесли ратушу колючей проволокой, чтобы защитить ее от сотен разъяренных сербов. Позже протестующие забросали яйцами припаркованный автомобиль, принадлежащий новому мэру Лепосавича.

Почему возникла проблема с мэрами Косово

До осени 2022 года именно представители «Сербского списка» были мэрами в четырех муниципалитетах на севере края. Они ушли в отставку в знак протеста против решения о ликвидации автомобильных номеров, выданных Сербией, на машинах косовских сербов. Спор о номерах прошлым летом привел к обострению в регионе: местные сербы принялись возводить баррикады у КПП «Ярине» и «Брняк», косовская полиция — перекрывать погранпереходы, натовские силы KFOR — готовиться «к решительным действиям», а армия Сербии — к отражению возможной атаки.

Однако «новой балканской войны» тогда не случилось, к ноябрю Белград и Приштина пришли к компромиссу, который не устроил сербских политиков на севере Косово. Они вышли из всех органов власти.

Пришлось назначить новые выборы в Звечане, Лепосавиче, Зубин-Потоке и Косовска-Митровице, которые из-за протестов состоялись только 23 апреля 2023 года. Их бойкотировали как сербские политики, из принципа отказавшись выставлять свои кандидатуры, так и избиратели. К урнам пришли лишь 1,5 тысячи человек из 45 тысяч местных жителей. Почти все они были албанцами (курьезный факт — проголосовали лишь 13 «лиц сербской национальности») и, соответственно, избрали албанцев.

Фото: Agron Beqiri/ZUMAPRESS.com/Global Look PRess Сербы бойкотировали апрельские выборы в муниципалитеты на севере Косово. До участков дошли только албанцы, они-то и выбрали своих мэров

Лишь в Косовска-Митровице новый глава смог без проблем принести присягу и приступить к работе. В остальных трех городах сербы требуют от новых мэров «убираться вон». В конечном счете все упирается в формирование Сообщества сербских муниципалитетов — это предусмотрено планом урегулирования, предложенным Брюсселем. Однако косовские власти опасаются давать косовским сербам автономию.

«Сербы, которые составляют большинство на севере Косово, никогда не признавали декларацию независимости от Сербии 2008 года и по-прежнему считают Белград своей столицей. Они требуют, чтобы власти Косово уволили из муниципалитетов этнических албанцев и позволили возобновить работу местным администрациям, финансируемым Белградом», — разъясняет The Guardian.

Что сейчас происходит на местах, как поступил Вучич

Как передает портал Kosovo online, во вторник косовские сербы снова собираются у зданий муниципалитетов на севере края, требуя отозвать албанских мэров и вывести с севера Косово албанский спецназ. В свою очередь сотни работников мэрии Звечана вновь пытаются попасть на рабочие места. «Сотни людей продолжают прибывать. Бойцы польского контингента KFOR поставили ограждение в 50 метрах от здания муниципалитета и сформировали кордон. Они, как и днем ранее, экипированы щитами и средствами для разгона демонстраций, спецназ косовской полиции на бронеавтомобилях находится за кордоном KFOR», — сообщал портал.

Ситуация в Косово, чью независимость Белград не признает и по-прежнему считает самопровозглашенную республику своим автономным краем, оставалась темой номер один для президента Сербии Александра Вучича. Еще в конце прошлой недели он отправил к административной границе с Косово подразделения сербской армии. От западных стран Вучич потребовал «урезонить свое чадо» — то есть Приштину. Это требование он повторил на встрече с послами «квинты» (пятерки стран, участвующих в переговорном процессе по Косово и Метохии) — США, Великобритании, Франции, Италии и Германии, которых собрал во вторник в восемь утра. Вучич вновь повторил, что премьер-министр Косово Альбин Курти старается вовлечь Белград и косовских сербов в конфликт с НАТО.

Фото: shutterstock.com Вооруженные силы Сербии были переброшены к административной границе с Косово

Сразу после Вучич провел встречу с послом РФ в Белграде Александром Боцаном-Харченко. «Я оповестил посла РФ об эскалации насилия и грубой дискриминации сербов в Косово и Метохии. Сербия, вопреки грубейшему нарушению всех международных соглашений, будет работать над сохранением мира и стабильности, требуя срочного принятия мер, которые бы гарантировали безопасность сербов в Косово и Метохии, что является условием для любого дальнейшего разговора с представителями временных структур в Приштине», — написал Вучич в соцсетях.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что «зреет большой взрыв в центре Европы — в том самом месте, где в 1999 году НАТО осуществила агрессию против Югославии в нарушение всех мыслимых принципов Хельсинкского заключительного акта и документов ОБСЕ». По словам российского министра, сербы «отстаивают свои права на севере автономного края Косово».

Что будет дальше происходить вокруг Косово

Между тем риторика президента Сербии на следующий день после беспорядков заметно смягчилась — в обращении к землякам он настоятельно попросил косовских братьев не допустить конфликта с Североатлантическим альянсом. Даже министр обороны Сербии Милош Вучевич, недавно сменивший президента на посту лидера Сербской прогрессивной партии, заявил, что надеется «разрешить конфликт миром».

«Протесты продолжаются, но они носят более мирный характер. При этом ночные договорённости о том, что косовский спецназ до трех часов дня вторника покинет муниципалитеты, пока никак не реализованы. Более того, в Приштине отрицают наличие таких договоренностей. Серьезных стычек с KFOR тоже не происходит, потому что косовские сербы получили пожелание от президента Сербии Вучича действовать максимально мирно. Скорее всего, столь же масштабной вспышки насилия не произойдет, хотя ситуация будет тлеть, и не одну неделю. Особенно на бытовом уровне», — рассказала NEWS.ru профессор НИУ ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина.

Фото: Vedat Xhymshiti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Полиция Косово участвовала в столкновениях с косовскими сербами

Эксперт напомнила, что с прошлого года с частотой примерно раз в полтора-два месяца ситуация с точки зрения напряженности и безопасности в Косово и Метохии обостряется. «Сопоставимую по интенсивности напряженность мы наблюдали перед самым Новым годом, когда сербы соорудили баррикады и отказывались их разбирать. После этого наступило некоторое затишье, во время которого было проведено несколько раундов переговоров между Белградом и Приштиной с представителями Евросоюза и „квинты“. Белград согласился на очередной переговорный процесс по нормализации отношений с Приштиной, который, по ожиданиям ЕС (и эти ожидания зафиксированы в документе), должен закончиться тем, что Косово в конце концов получит возможность вступать в международные организации, включая ООН. Это ключевой момент для понимания, как ситуация может развиваться дальше», — отметила Екатерина Энтина.

Обратится ли Вучич за помощью к России

Между тем Александр Вучич не первый раз повышает ставки, приводя армию Сербии в состояние повышенной боеготовности и отправляя к линии соприкосновения с Косово. Однако переходить черту Белград не собирается, полагает Екатерина Энтина.

«Более того, Вучичу принципиально важно удержать ситуацию так, чтобы никто из сербских военных официально не переступил эту линию разделения между центральной Сербией и Косово и Метохией. Белград прекрасно понимает, что в этом случае Косово будет для него потеряно, а против страны — немедленно введены санкции со стороны Запада (Сербия — кандидат на вступление в ЕС. — NEWS.ru)», — говорит профессор ВШЭ.

Фото: Predrag Milosavljevic/XinHua/Global Look Press Президент Сербии Александр Вучич пообещал защитить косовских сербов

Екатерина Энтина уверена, что «сербы будут оттягивать до последнего силовую акцию, стараться всячески ее избегать». «Поэтому Александр Вучич не рассчитывает на военную поддержку со стороны Москвы. Уверена, что никакого содействия — кроме дипломатического — Белград просить не будет, особенно в нынешней ситуации, когда Россия проводит СВО на Украине. При этом Сербия имеет безусловную дипломатическую поддержку со стороны РФ. Мы консолидированно выступаем в ООН и на других площадках. Правда, сербы на Генассамблее голосовали за антироссийские резолюции, при этом они принципиально воздерживаются от антироссийских санкций», — признает эксперт.

Еще в прошлом году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтверждал, что Сербия не обращалась к Москве за помощью в связи с обострением ситуации вокруг Косово.

Что касается НАТО, там видят конечной целью принятие Косово в свои ряды. «В НАТО надеются добиться этого путем давления на сербов с минимальными для себя издержками. В этом смысле им не нужна активная нестабильность в зоне своего присутствия», — заключила Екатерина Энтина.

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