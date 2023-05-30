МИД России призвал Запад к решительным шагам для стабильности в Косово МИД РФ: нужны решительные шаги по деэскалации в Косово, а не полумеры наподобие идей США

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что для урегулирования ситуации в Косово необходимы решительные шаги по деэскалации, а не полумеры наподобие идеи США на время отселить новоиспеченных мэров из зданий муниципалитетов Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. В комментарии, опубликованном на сайте российского дипведомства, Москва призвала Запад заглушить лживую пропаганду и прекратить возлагать инциденты на сербов.

Продолжается стремительный рост напряженности в Автономном крае Косово и Метохия. Вспыхнувшие на днях в сербонаселенных северных районах провинции волнения достигли накануне критически опасной черты, — указала Захарова.

Представитель МИД указала, что западным странам следовало раньше просчитывать последствия назначения «никого не представляющих» мэров-албанцев. По словам Захаровой, дать обратный ход в истории с муниципальными выборами 23 апреля еще не поздно, а чтобы повлиять на премьер-министра Косово Альбина Курти, США и Евросоюзу достаточно ввести санкции, на этот раз оправданно.

Задача номер один по-прежнему — создание в крае сообщества сербских муниципалитетов в его исконном виде, закрепленном 10 лет назад в письменных договоренностях Белграда и Приштины под гарантии Брюсселя. Это ключевое условие для диалога, который единственный дает шанс обеспечить в регионе стабильность и безопасность, — подчеркнула Захарова.

Ранее сообщалось, что более 50 человек пострадали в столкновениях с натовскими миротворцами (KFOR) на севере Косово и Метохии. Силовики 29 мая атаковали сербов, мирно протестовавших перед зданием муниципалитета Звечан, применив против них светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В НАТО, в свою очередь, заявили о «неспровоцированных нападениях» на их силы.