В НАТО заявили о «неспровоцированных нападениях» сербов на их силы в Косово

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Сотрудники международных сил безопасности под эгидой НАТО (KFOR) атаковали сербов, протестовавших перед административным зданием в муниципалитете Звечан в Косово, передает RT. В НАТО подтвердили информацию о ранениях представителей контингента и заявили о «неспровоцированных нападениях» на их силы.

Столкновения между солдатами миротворческих сил НАТО и сербами произошли во время мирной акции протеста. По данным сербской газеты «Вечерне новости», акция проходила перед зданием администрации, которое 26 мая заняли представители приштинской полиции. По данным СМИ, прибывшие в Звечан силовики KFOR требовали от людей отойти от здания, после этого вице-председатель партии «Сербский список» Игорь Симич попросил демонстрантов сесть на землю с поднятыми руками, чтобы показать, что они не вооружены. После этого натовцы затащили политика внутрь своего кордона и бросили в толпу свыше 30 светошумовых гранат, распылив слезоточивый газ. В результате инцидента пострадали двое сербов.

Ранее директор больничного центра Златан Элек заявил, что в столкновениях с силами НАТО на севере Косово и Метохии пострадали более 50 человек. По словам врача, в числе пострадавших в больницу поступили люди с травмами от резиновых и боевых пуль.