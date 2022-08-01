Тайная дипмиссия: посол США в Приштине отозвал конфликт с Белградом Серьезной эскалации между Сербией и Косово не случилось, но это — дело времени, опасаются эксперты

Фото: Олег Иванов/РИА Новости

Сербские военные и бронетехника у трассы между поселком Рашка и КПП «Ярине» на административной линии между центральной Сербией и севером Косово и Метохии

В ночь на 1 августа на административной границе между Сербией и частично признанным Косово в режим повышенной готовности перешли буквально все. Сербы, живущие на севере края, принялись возводить баррикады у КПП «Ярине» и «Брняк», косовская полиция перекрыла погранпереходы, натовские силы KFOR заявили, что готовы к решительным действиям, а армия Сербии — к отражению возможной атаки. Но помощь пришла откуда не ждали — вмешательство посла США в Приштине Джеффа Ховениера разрядило обстановку. В итоге «новой балканской войны», о которой поспешили заговорить многие политики и эксперты, наутро не случилось.

Осенью снова может полыхнуть

Пороховая бочка Балкан чуть было снова не взорвалась в годовщину начала Первой мировой из-за давно тлеющего спора вокруг замены автомобильных номеров и удостоверений личности с сербских на косовские примерно для 50 тысяч сербов, которые живут на севере Косово и спустя 14 лет продолжают пользоваться документами, выданными Белградом. Там решение косовских властей запустить обязательную перерегистрацию с 1 августа восприняли как прямую угрозу. Что стоит за нынешним конфликтом, как далеко уходят его корни в прошлом и куда он может завести в будущем, разбирался NEWS.ru.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Александр Вучич

После того как посол США в Приштине около полуночи провел экстренные переговоры с премьером Косово Альбином Курти, тот согласился отложить вопрос об автомобильных номерах еще на месяц. На самом деле нынешнее августовское обострение — дежавю прошлогоднего сентябрьского. Тогда косовские сербы также забаррикадировали КПП, а косовский спецназ перекрыл границу. Причина была все та же — Приштина требовала от косовских сербов замены номерных знаков. В противном случае косовские власти грозились не пропускать на территорию сербские автомобили.

Эскалация напряженности в крае действительно не нова, такое случается регулярно. Последнее крупное обострение имело место прошлой осенью — со стягиванием боевой техники, введением режима повышенной боевой готовности с сербской стороны. Содержательно в нынешней ситуации нет ничего нового, принципиально ее отличает геополитический момент, — рассказала NEWS.ru профессор НИУ ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина. — Тогда обострение происходило в условиях относительно стабильной Европы. Сейчас Альбин Курти и албанцы воспользовались антироссийской кампанией на Западе и обострением риторики, будто сербы представляют угрозу безопасности в регионе, поскольку Белград отказался присоединяться к санкциям против РФ. На этой волне они надеются приблизить всеобщее признание независимости Косово и в идеале добиться членства в ООН.

По словам Екатерины Энтиной, в ближайшие недели несомненно будет найдено то или иное решение в рамках технических переговоров между Белградом и Приштиной. Но это вовсе не означает разрядку.

Фото: Марко Кужавич/РИА Новости Нашивка с изображением герба самопровозглашенной Республики Косово на форме сотрудника полиции. 29 мая косовские сербы проводят в городе Косовска-Митровица акцию протеста против действий Приштины в Косово

В течение месяца напряженность будет тлеть, вспыхивая мелкими инцидентами на пограничных пунктах контроля. Сейчас идет разбор баррикад, однако не все КПП открыты. И явочным порядком ничего не мешает албанским полицейским заниматься провокациями и продолжать разными способами действовать на нервы косовским сербам. Например — задерживать их для дополнительных досмотров, а кого-то и не пропускать. Эти опасения подтверждает информация, которая доходит из Косово и Метохии, что и сегодня утром, после достижения договоренности с участием американцев, косовские полицейские выборочно требуют от косовских сербов предъявить разрешение на пребывание. Суть в том, что от местных сербов они этого требовать не должны. Да, в отношении остальных сербов, зарегистрированных в Белграде, это традиционная процедура, которой уже десять лет. И она двусторонняя: те же правила действуют для косовских албанцев, которые хотят въехать на территорию Сербии. Однако сербы, живущие на севере Косово, совсем другое дело. Думаю, вся эта ситуация будет тихо подогреваться к концу сентября — началу октября, после чего не исключено новое обострение, — пояснила эксперт.

Во-первых, к сентябрю в Сербии будет сформирован новый кабинет и станет ясен баланс между условно прозападными и условно пророссийскими силами, которых в новом составе парламента прибавилось. Во-вторых, 2 октября предстоят выборы в Боснии и Герцеговине, на которых хорваты будут добиваться повышения своего избирательного статуса с прицелом на то, чтобы снизить влияние Республики Сербской (образования в составе БиГ). По мнению Екатерины Энтиной, через эти выборы «Запад непременно постарается показать сербам, насколько они уязвимы, а нынешнее нагнетание в Приштине всего лишь первая часть многоходовки». Балканист уверена: косовские власти действовали не самостоятельно и без сомнения согласовали нынешние действия с кем-то на Западе — если не с американцами, то точно с европейцами.

С одной стороны, это отражает суть нынешней политики ЕС в отношении Балкан, а с другой — провал всей стратегии евроинтеграции региона. Изначально она была нацелена на то, чтобы выстроить там систему нормально работающих институтов, выровнять политическую систему, снизить уровень коррупции. Однако Брюсселю это не удалось. Инициировав реформы на Балканах и столкнувшись с местной спецификой, ЕС в итоге предпочел сделать ставку на поддержку лояльных элит. И тем самым поставил себя в незавидное положение. Мы видим, что все критические моменты на Балканах решаются вовсе не Евросоюзом, а американцами. Ночная активность посла США в Приштине — тому подтверждение. Так было всегда, — напомнила собеседница NEWS.ru.

Как отметила профессор ВШЭ, особенно явно этот тренд проявился в 2015 году, во время внутриполитического кризиса в Македонии (сегодня — республика Северная Македония). Многомесячные переговоры под эгидой ЕС тогда ни к чему не привели, зато прилетевшая в Скопье замгоссекретаря США Виктория Нуланд за один вечер разрешила споры между оппозицией и действующей властью. Потом это повторялось не раз. Сейчас также очевидно, что проевропейские настроения в Сербии не растут. Согласно опросам конца июня — начала июля, менее 40% жителей республики, имеющей статус страны-кандидата, хотели бы вступления в ЕС.

Фото: Марко Кужавич/РИА Новости Косовские сербы проводят в городе Косовска-Митровица акцию протеста против действий Приштины в Косово

Наутро после того, как обстановка на границе немного успокоилась (накануне в Косовска-Митровице три часа звучала воздушная сирена, очевидцы сообщали о стрельбе — к счастью, без жертв), стороны продолжали обвинять друг друга в провокациях. Министр внутренних дел Косово Джелял Свечла заявил на совместной пресс-конференции с премьером Курти, что за ночь от рук «незаконных вооруженных банд» пострадали 11 человек, а также несколько автомобилей, в том числе полицейских. В свою очередь МИД Сербии накануне предупредил, что Приштина собирается устроить сербам «настоящий ад». Президент Сербии Александр Вучич пообещал не допустить «гонений, издевательств и убийств» земляков. Он заявил, что в случае конфликта «Сербия непременно победит». Кроме того, в сербском правительстве пообещали в одностороннем порядке инициировать на севере края Косово сербское самоуправление — Содружество сербских муниципалитетов, не дожидаясь одобрения Приштины, если та начнет устраивать провокации. Наконец, депутат правящей Сербской прогрессивной партии Владимир Джуканович и вовсе потребовал начать «денацификацию Балкан» (правда, потом дезавуировал это предложение).

Безусловно, нельзя исключать элемент некоторого нагнетания со стороны Сербии, но это не значит, что сербы не находятся в очень сложной ситуации, — признала Екатерина Энтина. — Им надо сохранить лицо, но при этом не попасть под чрезмерное давление, которое будет только усиливаться. Нынешняя политическая ситуация не располагает к новым уступкам, на которые Белград соглашался в предыдущие годы. Руководству Сербии жизненно необходимо действовать так, чтобы любой компромисс с Приштиной выглядел как победа Белграда. Я убеждена, что их нельзя за это упрекать — тем более из Москвы, которой явно невыгодно обострение в регионе.

Профессор ВШЭ также напомнила, что Вучичу сейчас приходится лавировать не только между Брюсселем, Вашингтоном, Москвой и Пекином, который с середине 2010-х закрепился на Балканах. Такого же мнения придерживается сербский политолог, профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО Гайич Стеван.

Нельзя забывать, что вскоре после начала спецоперации РФ на Украине Китай поставил Белграду шесть зенитно-ракетных комплексов FK-3 — это новейшая система ПВО, модернизированный аналог российских С-300. То есть Пекин активно продвигает себя в роли стратегического партнера сербов. За этим стоит чистой воды прагматизм. Китай построил в Сербии завод по производству шин Linglong — первый в Европе. Китайцы держат здесь свои шахты. Обострение в регионе им точно невыгодно. В Ливию они уже вложили 300 миллиардов и не хотят повторения, — рассказал NEWS.ru сербский эксперт.

Фото: Марко Кужавич/РИА Новости Косовские сербы проводят в городе Косовска-Митровица акцию протеста против действий Приштины в Косово

Великое переселение народов: на Балканах все помнят

Не стоит думать, что разногласия между сербами и албанцами получится урегулировать, слишком много всего между ними произошло на протяжении тысячелетий. Противостояние уходит корнями, по всей видимости, в VI век н.э., когда славянские племена начали проникать на Балканы, где столкнулись с местными жителями — албанами. Албанские историки сегодня считают, что албаны были наследниками иллирийцев — древних индо-европейских племен, известных по описаниям греческих, римских и византийских авторов. Геродот, Страбон и другие относят их к пеласгам — населению Греции в период до Микенской цивилизации.

Зачем албанцам Косово?

Существует версия, что славянские племена согнали местных жителей с их земель, принудив уйти в относительно труднодоступные горные районы. Снова в долины они спустились уже в XII–XIV вв. н.э., во времена расцвета сербского правления, пришедшегося на правление Стефана Душана в середине XIV в. При нем Сербия занимала большую часть Балканского полуострова, от Белграда на севере почти до Афин на юге.

Однако вскоре на смену ослабевшей Византии пришли турки-османы, подчинившие себе все Балканы. Во временя турецкого владычества многие албанцы приняли ислам (хотя и не все, среди них остались как православные, так и католики). И только в XIX в., после освобождения от турок, стала возникать албанская государственность. Тогда же возникла и идея «Великой Албании» (правда, албанские ученые предпочитают термин «этническая Албания»). Согласно этой идее, в состав данного образования должны войти Косово и сербская Прешевская долина, юг Черногории, северо-запад Греции и западная часть Северной Македонии. Идея берет начало в XIX в., когда албанцы планировали создание автономного «албанского вилайета» в составе Османской империи.

После вторжения в Албанию войск фашистской Италии появился итальянский протекторат Албании, частично включивший в себя и косовские земли.

В 1992–1998 гг. Освободительная армия Косово снова актуализировала идею Великой Албании, апеллируя к тому, что на землях соседних государств живут албанцы. Это привело к печально знаменитым зачисткам Косово от сербского населения. В настоящее время идея Великой Албании продолжает оставаться популярной среди албанской диаспоры в Сербии, Северной Македонии, Греции, Черногории.

Почему сербы не могут отдать Косово

Для сербов Косово — священная земля, центр сербского православия. Именно в городе Печ на севере региона находилась в XIII в. резиденция митрополита, а затем патриарха Сербского, а в Призрене и Приштине располагались дворцы сербских королей. Битва на Косовом поле 1389 года, когда османские войска разбили сербского князя Лазаря, стала символом борьбы за независимость Сербии. Что примечательно, вместе с сербами против турок на Косовом поле сражались и албанцы.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Памятник героям битвы на Косовом поле в 1389 году

Во время османского владычества Печский патриархат стал духовной основой для православных сербов. Однако в течение веков сербское население все больше покидало Косово, переселяясь в другие государства, а на их место приходили албанцы.

В состав Сербии Косово вернулось только в ходе Балканских войн 1912–1913 гг. Сербы стали возвращаться в Косово, что привело к напряженности в отношениях с прочно осевшими на этих землях албанцами. Еще больше усугубило ситуацию то, что албанцы и в Первой, и во Второй мировых войнах оказались в основном противниками сербов.

После Второй мировой антагонизм продолжал тлеть, автономный край Косово и Метохия в составе СФРЮ продолжал быть предметом раздоров. В нем усиливалось албанское сепаратистское движение, а часть сербской интеллигенции в 1986 г. потребовала «деалбанизации» Косово. После распада Югославии возродилась идея «Великой Сербии», включающей большую часть бывшей СФРЮ, а также — части Албании, Болгарии, Венгрии и Румынии. Эту идею использовал Слободан Милошевич, однако после югославских войн она была сильно дискредитирована и осуждена многими видными представителями Сербии, включая покойного патриарха Павла. Александр Вучич, ранее входивший в состав Сербской радикальной партии, позднее заявил, что идея «Великой Сербии» нереалистична.

Однако если идея «Великой Сербии» остается лозунгом националистов, то Косово очень многие расценивают как историческую и духовную часть Сербии. Об этом пишут и сербские историки, такие как Славиши Неделькович, Славенко Терзич, Душан Батакович. По мнению последнего, «память о Косово — это ключевое мерило современной сербской идентичности».

Поддержат ли мусульмане Приштину

Начиная с конца XIX века на Ближнем Востоке время от времени появляются панисламистские идеи, ставящие принадлежность к мусульманской общине превыше других обязательств. Но ни разу эти идеи не получали широкой поддержки. Ситуация вокруг Косово с начала 1990-х гг. стала еще одним доказательством того, что единая поддержка со стороны арабского мира практически невозможна.

Иран считает Косово проектом американцев и, будучи союзником сербов и России, ни о каком признании Приштины не говорит. Ирак и Сирия помнят свои хорошие отношения с социалистической Югославией и ее бывшим президентом Иосипом Брозом Тито и сохраняют тот же градус с ее наследницей Сербией. На данный момент из числа государств Ближнего Востока Косово признали только страны, находящиеся под влиянием США и НАТО: Иордания, страны Персидского залива (за исключением Йемена), Турция, Израиль. В то, что другие страны региона в ближайшее время наладят дипотношения с Приштиной, верится с трудом. Особенно учитывая, что сейчас намечен тренд на отзыв признания, как это сделали четыре страны в мае 2022 года. Какие именно страны отказались признавать Косово, не уточняется, но возможно, что это — государства Ближнего Востока.

При этом если раньше арабы не считали жителей Косово истинными мусульманами, то сейчас в отходе от норм Корана их не упрекнет даже самый ортодоксальный исламист. После окончания войны в 1998 года в Косово наметился тренд на все более радикальный ислам. Во многом духовная сфера частично признанного государства полностью контролируется рядом монархий Персидского залива, в первую очередь Саудовской Аравией. На саудовские деньги в Косово ежегодно возводится рекордное число мечетей. Единственное условие, которое ставят саудиты при постройке таких мечетей, — это чтобы королевство могло само назначать туда имамов. Через эти мечети идет пропаганда ваххабизма и политического ислама. Саудовские миссионеры прибыли в еще проамериканское и нацеленное на демократию государство в 1999 году и с кафедр своих мечетей пропагандировали верховенство законов шариата, идеи насильственного джихада и такфиризма, который разрешает убивать мусульман, считающихся еретиками, за неправильное толкования ислама. Уже через несколько лет «старая» умеренная школа косовского ислама была вытеснена молодым и амбициозным ваххабитским движением. Граждан Косово все чаще замечали в участии и подготовке террористических атаках в Турции, Ираке и Сирии.

Конечно, нельзя исключать, что в случае начала боевых действий в Косово исламский мир снова активизируется. Но не факт, что он пойдет дальше того, что было в 1990-х. Тогда простые арабы очень сочувствовали своим братьям по вере из Косово. В Египте в университетах, мечетях и на улицах собирали помощь косоварам, сборщики даже ходили с растянутой простыней по улицам, и жители кидали на нее деньги. ОАЭ построили «пятизвездочный» лагерь для беженцев, со взлетно-посадочной полосой и круглосуточной охраной. Условия в нем оказались настолько роскошными, что Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев было недовольно, опасаясь, что беженцы просто не захотят возвращаться на родину. «Трехразовое горячее питание и безупречные туалеты — это самое меньшее, что заслужили беженцы из Косово после своего испытания», — заявляли в ответ ОАЭ.

Однако бомбежки силами НАТО сербских городов не вызвали особой поддержки среди мусульман. При этом нельзя сказать, что арабы встали на сторону сербов. Просто гораздо больше, чем угнетение косоваров, их раздражало то, что делает НАТО, и они опасались, что Североатлантический альянс может повторить подобное у них дома. Когда Запад начал бомбить Сербию, арабам не понравилось, что НАТО «лезет не в свои дела» и «играет мускулами, чтобы показать, кто теперь в мире главный». Даже на протестах в Египте, где студенты призывали свое правительство открыть двери в Косово всем желающим пойти по пути священного джихада, демонстранты высказывались против вмешательства НАТО, так как считали, что у них «неправильные» мотивы. В интервью египетских демонстрантов BBC от 1999 года они спрашивали, где была НАТО, когда Израиль бомбил палестинцев или когда Турция угнетала курдов.

Фото: Drago Havranek/ASSOCIATED PRESS/ТАСС

К тому же ситуацию вокруг Косово арабы рассматривали как очередной тревожный звоночек, который напоминал им, что СССР — «защитника угнетенных» больше нет и отныне судьба арабского мира будет на милости всемогущих западных партнеров. Смотря на интервенцию Запада в Косово, арабы прекрасно понимали, что то же самое могут сделать и с ними. Так оно и произошло. Всего через полгода после начала боевых действий в Косово стартовала операция «Буря в пустыне» против иракского лидера Саддама Хусейна. Если эту операцию арабская общественность еще могла понять и даже поддержать из-за нелюбви к диктатору, то вторжение 2003 года, покончившее с Хусейном и разрушившее Ирак, не понравилось уже никому. Таким образом, военное вмешательство Запада на Балканах в некоторой степени стало предзнаменованием и тренировочным полигоном для того, что затем произойдет в Ираке, Ливии и Сирии.

Как видно, мусульманские страны давно забыли изречение пророка Мохамада в интерпретации комментатора Корана имама Мухаммада аль-Бухари, где он призывает того, кто ставит происхождение выше мусульманского единства, поцеловать половой орган своего отца. Пророк подчеркивал, что он говорит это не в переносном смысле.

Политики из Партии социалистического арабского возрождения (БААС) и вовсе увидели в ситуации вокруг Косово инцидент, с помощью которого можно укрепить арабский национализм. Баасисты писали, что ни США, ни Европа совсем не обеспокоены судьбой косовских мусульман, а на самом деле преследуют другие цели.

«Задачи, которые ставит перед собой Запад ослаблением и фрагментацией Югославии — это сдерживание и окружение России. Крылатые ракеты, летящие на Белград, отзовутся в Москве и других столицах. О, государства Востока, объединяйтесь!» — сказано в одной из колонок государственной иракской газеты «Аль-Таура» 26 марта 1999 года.